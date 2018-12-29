Sebahattin Devecioğlu: “En önemli problem futbolcular ve teknik heyeti tutmak”

Elazığspor'un önemli kaynaklara ihtiyacı olduğunu ve bu kaynakların en kısa sürede bulunması gerektiğini söyleyen TY Elazığspor'a kayyum olarak atanan heyetin başkanı Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, "Problemleri tespit etmiş durumdayız. En önemli problemimiz Elazığspor'un futbolcu ve teknik heyetini tutmak" dedi.

Elazığ 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce Elazığspor Kayyum Başkanı olarak atanan Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Fırat Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Devecioğlu, önceliklerinin futbolcuları ve teknik heyeti tutmak olduğunu söyledi.

Elazığspor için yeni bir kampanya başlattıklarını kaydeden Doç. Dr. Devecioğlu, “Elazığ Valiliği koordinesinde başlatılan kampanya devam ediyor. Yine bir SMS kampanyası çalışmamız var. Tekkart Alışveriş kartıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Bunlar bizim kısa sürede yaptığımız çalışmalar. Bu süreçte Elazığspor'a katkı sağlamak amacıyla yaptığımız işler. Elazığ Valiliği hazırlık kampı için gerekli görüşmeleri yaptı. Hemşehrimiz Nihat Özbağı'ın Antalya'daki otelinden söz alındı. Bu süreç de bugün yarın sonuçlanacak. Elazığ Ticaret Odası Başkanı ile iş çevresiyle bir araya gelineceğini ve kendisinin de destek olacağının sözünü aldık. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ TSO ve milletvekilleriyle bir koordinasyon toplantısı yapmak için çalışmalar başlattık. Bunu da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Elazığspor'un hukuksuzluktan kurtulması için çabalıyoruz”

Kayyum heyetiyle ilgili olarak kamuoyundaki bilgi kirliliğine de açıklık getiren Devecioğlu, “Biliyorsunuz Elazığspor bir kulüp. Genel kurul üyelerinden oluşmakta. Elazığspor en son genel kurulda yönetimsiz kalmıştır. Sulh Mahkemesi'ne başvurularak kayyum ataması yapıldı. Bizler de Elazığspor'un hukuksuzluk düzeninden kurtulması için çaba göstereceğiz. Elazığ kamuoyunun bize destek olmasını rica ediyoruz. Biraz ateşin düşürülmesi gerekiyor. Problemleri tespit etmiş durumdayız. En önemli problemimiz Elazığspor'un futbolcu ve teknik heyetini tutmak. Önemli kaynaklara ihtiyaç var. Bu kaynakların en kısa zamanda sağlanması gerekiyor. Bu sezonu hep birlikte kapatacağız inşallah. En kısa sürede genel kurul şartlarını oluşturmalıyız. Önümüzde 21 günlük bir süre var. İkinci yarı 18 Ocak itibariyle başlıyor. Bize en yakın tarih 19 Ocak görünüyor. İlkinde çoğunluk sağlanamazsa, ikincide mutlaka yapmamız gerekiyor. Bizim transfer yasağımız var. Önceliğimiz bunu kaldırabilmek” ifadelerini kullandı.

“Kayyum'un yapabilecekleri sınırlı”

Elazığspor'un gelecek yıldan hak edişleri olduğunu dile getiren Sebahattin Devecioğlu, “11 Ocak'ta federasyonun Antalya'da toplantısı var. Nasip olursa ben de orada olacağım. Oradaki yetkililerle görüşmeye çalışacağım. Mevcut problemleri taşımış olacağım. Stadyumla ilgili problemler de var. Sivas'ta son maçımızı oynadık. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular ama Sivas uzak. Bize yakın olan Malatya, Diyarbakır, Erzurum ve Fırat Üniversitesi Sahası var. Bu sahalar için görüşmeler yapacağız. Bir diğer husus da Olağanüstü Genel Kurul kararı alınması. Kayyum'un yapabileceği sınırlıdır. En kısa zamanda elimizdeki imkanlar dahilinde sonuçlandırmamız gerekli. Bulunduğumuz durumla ilgili bilince sahibiz” diyerek sözlerini tamamladı.