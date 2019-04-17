Şehir Hastanesi, "Bypass" operasyonlarında merkez haline geldi

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet veriyor. Acil servisler olmak üzere 227 poliklinik ile hizmet veren hastanede bir çok başarılı operasyona da imza atıyor. 7 cerrahın görev yaptığı Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde 4 cerrah ayda ortalama 20 Bypass operasyonu ile hastaneyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde merkez haline getirdi.

"Referans hastane şeklinde devam ediyoruz”

Klinikte, Bypass uygulamasını yapan 4 cerrahın olduğunu ve bu avantajı kullandıklarını ifade eden Uzm. Dr. Fevzi Sarper Türker, “Bu bölgede oluşan tün acil vakaları kabul edebilme durumumuz var. Aynı zamanda kendi grubumuz çok hızlı. Dakikalar içerisinde hastanede toplanabiliyor. Müsait olduğumuz taktirde bu bölgede çıkan acil vakaları alıp ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Diğer hastanelerde bu kadar geniş bir teknik imkan ve ekip olanağı olmayabilir. Onun için biz daha çok referans hastane şeklinde devam ediyoruz. Sonuçlarımız da gayet iyi. Yalnızca koroner arter hastalıkları yani koroner bypassları değil bunun dışında her türlü acil vakayı, travma, ateşli ve kesici aletli yaralanmaları, trafik kazaları acil kapak hastalıkları gibi vakaları da kabul ediyoruz. Ekipteki tüm cerrahlar oldukça deneyimli. Tek başına da bu ameliyatları yapabilecek durumdalar. Ama her zaman birbirimize destek oluyoruz. 4 tane cerrah olmamızın avantajını kullanıyoruz. Birimiz destek olurken, birimiz dışarıda bekleyerek ameliyat sonrası yoğun bakım sürecini devam ettiriyor. Bu şekilde 15 ile 20 arasında değişen sadece açık kalp ameliyatları yapıyoruz. Bunun dışında çok sayıda varis, fistül ameliyatı veya küçük cerrahi işlemler yapıyoruz" dedi.

"İşlemi 1 saatte bitiriyoruz"

Bir çok merkezin sahip olmadığı ‘Hibrit Oda' olanaklarına sahip olduklarına değinen Türker, “Hibrit Oda, hem ameliyathane hem de anjiyo odası şeklinde düzenlendi. Bu odada aynı cerrahi yöntem içerisinde yine balon ve stend yöntemini kombine ederek bir araya getirip yapıyoruz. Böylece hem daha az hastaya kesi yaparak bu işlemi yapabiliyoruz hem de çok daha hızlı yapabiliyoruz. Eskiden karnı açarak yapmamız gereken bir operasyonu sadece kasığı açarak, kasıktan hem stend koyuyoruz, oradaki pıhtıları temizliyoruz. Hastanın işlemini yaklaşık 1 saat içerisinde bitiriyoruz ve birkaç gün içerisinde de taburcu edebiliyoruz. Bu hasta açısından çok büyük bir konfor sağlıyor. Bizler içinde uzun süren tedavilerin önüne geçmiş oluyoruz”ifadelerini kullandı.

Kliniğe başvuran hastalarda, başarılı operasyonlar geçirdiklerini ifade etti.