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Şehir Hastanesi,1 milyon 270 bin hastaya hizmet verdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 8 ayda 1 milyon 270 bin hastaya hizmet verdi.


Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi 227 poliklinikle Elazığ ve bölge illere hizmet veriyor.Sağlık alanındaki son teknolojiye ait cihazların yer aldığı hastanede 8 ayda 1 milyon 270 bin hastaya hizmet verildi. Ayrıca hastanede 26 bin 663 ameliyatta gerçekleştirildi.


Şehir Hastanesiyle Elazığ ve bölge halkının yüksek standartlı sağlık hizmetlerine kavuştuğunu belirten Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, “Hastanemiz modern, konforlu ve teknolojik alt yapısı ve deneyimli insan kaynaklarıyla tüm bölgemize hizmet etmektedir. Hastanemizin Elazığ'ın ve bölgenin sağlık merkezi konumuna gelmesi için hizmetlerimize sürekli bir yenisini ekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimiz ve bölge illerimizden hastalar şehir hastanemizi tercih etmektedirler. Şehir hastaneleri vizyonunun beraberinde getirdiği imkanlar sayesinde hastalarımıza çok kaliteli ve konforlu hizmet sunmaktayız. Bu sayede dış merkezlere sevk oranlarımız da oldukça azalmıştır”dedi.


Doluluk oranlarının da yüksek seviyelerde olduğunu vurgulayan Öztürk, "Hastanemiz açıldıktan sonraki süreçte geçen 8 ayda yaklaşık 1 milyon 270 bin hastaya sağlık hizmeti sunduk. Bu sürede yine hastanemizde A,B,C,D,E gruplarında olmak üzere toplam 26 Bin 663 ameliyat gerçekleşmiştir. İlimize ve bölgemize kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlimiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparak sağlık hizmetleri sunumunu en üst seviyeye taşımak için tüm yönetici ekibimiz ve çalışan kadromuzla birlikte azami gayret gösteriyoruz”ifadelerini kullandı.

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