Şehir Hastanesi'nde Aile Danışmanlığı Polikliniği hizmet vermeye başladı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından uygulamaya koyulan ‘Bir Fikrim Var' projesi kapsamında çalışanlar tarafından hazırlanan projelerden biri olan Aile Danışmanlığı Polikliniği, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete başladı. Aile Danışmanlığı biriminde, aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri, yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olmak hedefleniyor.