Şehir hastanesinde eğitim semineri

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü ve 17 Mayıs'ta kutlanacak olan “Dünya Hipertansiyon Günü” ne dikkat çekmek ve bu hastalıklar hakkında farkındalık oluşturmak üzere eğitim semineri düzenlendi. Hastane Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde talasemi ve hipertansiyon hastalıkları hakkında çeşitli bilgiler verilirken, bu hastalıklarla başa çıkma yollarına dikkat çekildi.

Eğitim seminerinin devamında, hipertansiyon hastalığının sebepleri, belirtileri ve korunma yolları anlatıldı. Hipertansiyon ve kalp hastalıklarından korunmak için düzenli fiziksel aktivite yapılmasının önemine değinildiği bildirildi. .