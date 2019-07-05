Şehir Hastanesinde ‘Gebe Okulu' hizmete girdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde özel olarak dizayn edilen "Gebe Okulu"hizmete girdi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bulunan Gebe Okulu, özel olarak dizayn edilen yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Gebe okulunda ebeler tarafından anne adaylarına, psikolojik ve fiziksel eğitimler verileceği aktarıldı. Ayrıca ücretsiz olan ve eğitimlere eşli grupların da katılabildiği belirtilen gebe okuluna, 20 haftanın üzerindeki hamilelerin gelebileceği ifade edildi.

Sağlık hizmetlerinin yanında halka yönelik eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, “Bilindiği üzere kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunumunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren hastanemiz sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin yanında halka yönelik eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Anne adaylarını normal doğuma yönlendirmek, anne sütünün önemini vurgulamak ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerini sağlamak üzere gebe okulumuzda eğitim programları düzenlenmektedir. Hastanemizde faaliyetlerini sürdüren gebe okulumuz hizmet kalitesini arttırmak üzere yeni bir fiziki mekanda yeniden donatılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ücretsiz hizmet veren gebe okulumuza tüm anne adayları ve eşlerini buradan eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz, halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Okulda verdikleri eğitimler hakkında bilgiler aktaran Ebe Eğitmeni Önser Demirbağ ise, “Gebelerimize burada 3-4 haftalık bir eğitim sürecimiz var. Eğitimlerimizde doğum öncesi, sonrası ve yeni doğan bakımları, anne sütü, doğum ağrılarıyla baş etme, doğuma özendirme, normal doğuma teşvik etme eğitimi veriyoruz. Bunun dışında egzersizlere fizyoterapistimiz eğitim verecek. Beslenme ile ilgili eğitimleri diyetisyen Ayşe Meltem verecek. Burada profesyonel eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitimlerimiz ücretsiz olup 20 haftanın üzerindeki gebeleri kabul ediyoruz . 20 haftadan sonra veya gebelik düşünen bütün gebeleri buraya bekliyoruz. Herhangi bir ön randevuya gerek yok sadece hastanemizin bilgilendirme sınıfına müracaat etmeleri yeterlidir. Orada iletişim adresleri alındıktan sonra gebe okulumuzda randevu ayarlıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık iki aydır gebe okuluna gelen anne adaylarından Ceyda Aydın'da, “Normal doğumla alakalı çok korkularım vardı. Ama burada korkularımızla yendik, bebeğe nasıl bakılır tüm süreçleri burada öğrenmiş olduk. Sağlık Bakanlığı'na özellikle bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bütün gebeleri de buraya bekliyoruz çok faydalı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.