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Şehir hastanesinde PET/CT ve SPECT cihazları ile tanı ve tedavi hizmeti

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde PET/CT ve SPECT cihazları ile tanı ve tedavi hizmetinin başlandığı bildirildi.


Hastaneden yapılan açıklamada;" Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan ve Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ilaçların (radyofarmasötik) kullanımını ifade eden Nükleer Tıp Kliniğinde, PET/CT ve SPECT cihazları ile tanı ve tedavi hizmeti verilmeye başlandı.Nükleer Tıp Hizmetleri kapsamında kullanıma alınan yeni cihazlar ile klinik belirti vermeyen pek çok hastalığın erken evrede tanısı yapılarak tedavide başarı oranının artmasına katkı sunuluyor. Klinikte, kanser, enfeksiyon, damar tıkanıklığı, metabolik bozukluklar, böbrek rahatsızlıkları, beyin hastalıkları ve yaşlılığa bağlı değişiklikler gibi çok sayıda farklı hastalığın varlığı ve mevcut ise seviyesi hakkında bilgi toplanabiliyor. Ayrıca, tiroid hastalıkları gibi bazı hastalıklarda da hastalığın tedavisine yönelik girişimlerde bulunuluyor"denildi.


Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise açıklamasında,"Pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazı olan PET/CT ile tıbbi görüntülemede çığır açıldı. PET, vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu görüntüsünü veren ve yıllardır kullanılan bir nükleer tıp metodudur. PET cihazının CT ile birleştirilmesi ile anatomik ve fizyolojik bilginin tek seansta elde edilmesi sağlanmakta ve tetkikin doğruluğunu artırmaktadır. PET/CT uygulamalarının büyük çoğunluğu onkoloji alanındadır. Akciğer kanserleri, lenfoma, malign melanoma, baş boyun tümörleri, meme kanseri, kolorektal kanserler, özofagus ve mide tümörleri, jinekolojik kanserler, mezotelyoma, primer kemik tümörleri ve primeri bilinmeyen metastazların teşhis, evrelendirme, yeniden evreleme ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. PET/CT'nin ayrıca nöroloji alanında refrakter epilepsilerde cerrahi şansının değerlendirilebilmesi için epileptik odağın saptanması ve Alzheimer hastalığının erken tanısı gibi kullanımları da bulunmaktadır. SPECT taraması ise iç organların işlev durumunun analiz edilmesini sağlayan, bir nükleer görüntüleme testi (tomografi) türüdür. İşlem, organların resimlerini oluşturmak için özel bir kamera ve bir tür radyoaktif madde kullanılarak gerçekleştirilir”dedi.

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