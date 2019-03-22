Şehir Hastanesinde yangın ve kurtarma tatbikatı

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastane otoparkında araçlar çarpışması sonucu alev aldı ve sonrası patlama meydana geldi. Personeller ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürdü.Olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri gelerek, yaralıları binadan çıkartıp ambulanslara teslim edildi.

Anons ile hastane çalışanları, hastalar ve yakınları hastaneden çıkıp acil toplanma bölgesinde bir araya geldi.