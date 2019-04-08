Şehir hastanesinde "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim" Programı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çevre illerden sağlık personellerinin de katılımıyla yoğun bakım hemşireliği için eğitim verilmeye başlandı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programla başlayan “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı"nın 21 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, kurum yöneticileri ve personelin katılımıyla açılış programı yapıldı. Hastanede görev yapan hekim ve eğitimci hemşireler tarafından yoğun bakım hemşireliği kapsamında sunumlar yapılacağı aktarıldı. Eğitim programının sonunda yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verileceği belirtildi.

Eğitim programlarının sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmada çok önemli olduğuna değinen Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk,

“Devletimizin yeni bir hizmet anlayışı kapsamında hizmete açtığı Fethi Sekin Şehir Hastanemiz açılış sürecini tamamlamış, Elazığ ve bölge illerine sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaktadır. Sahip olduğumuz fiziki mekanlar ve teknolojik alt yapımız sayesinde halkımıza yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunuyoruz. Ancak biliyoruz ki sadece fiziki mekanlar ve teknolojik donanım kaliteyi yükseltmekte eksik kalır. Sunduğumuz Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmanın diğer ayağı da nitelikli insan kaynaklarıdır. Bu amaçla ülkemizin sağlık sistemine bizlerde katkı sunmak için eğitim programları, seminerler, sempozyumlar düzenliyoruz"dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat ise “ Bu tarz eğitim programlarını daha önce de düzenliyorduk, çok iyi bir eğitim kadromuz var ancak Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde fiziki şartlar olarak eksiklerimiz vardı. Şimdi fiziki mekanlarımız da çok iyi, vereceğimiz eğitim programları çok faydalı olacaktır. Çevre illerden katılanlar da var, burada biz eğitim programı düzenliyoruz ama sizlerden de öğreneceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. Çok güzel bir bilgi alışverişi olacağını düşünüyorum"ifadelerini kullandı.