Şehir hastanesinin “Fethi Sekin” tabelası asıldı

Elazığ Şehir Hastanesi'ne ‘Fethi Sekin' ismi verilmesinin ardından tabelası asıldı.

Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye'nin 6'ıncı Şehir Hastanesi olarak hizmete girdi. Açıldıktan sonra Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hastaneye Şehit Polis Fethi Sekin adı verildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin değiştirilen yeni tabelası bugün asıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat “ 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde büyük bir kahramanlık göstererek şehit olan ülkemizin ve ilimizin gururu polisimiz Fethi Sekin' in ismi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Elazığ Şehir Hastanesi'ne verilmişti. Yapılan bu değişiklikten sonra “Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi” ibareli olarak yeniden düzenlenen hastanemizin isim tabelası bu gün itibarı hazırlanarak yerine asılmıştır” dedi.

Şehit Polisimiz Fethi Sekin'in isminin şehir hastanesiyle birlikte ebedi olarak yaşayacağın dile getiren Polat” Hastanemizin isim değişikliği ve tescilinde olduğu gibi Fethi Sekin ibareli yeni asılan isim tabelasında da aynı gurur ve heyecanı bir kez daha yaşadık. Hastanemize gelen ve yeni isim tabelasını gören tüm vatandaşlarımız şehit polisimiz Fethi Sekin'i hayır ve dua ile yad edeceklerinden şüphem yoktur. Şehitlerimize karşı ne kadar fedakarlık yapsak ta azdır ve haklarını ödeyemeyiz. Ancak yapılan değişiklikle bir nebze de olsa şehidimize karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"ifadelerini kullandı.