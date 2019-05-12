Şehit astsubayın naaşı memleketine uğurlandı

Tunceli'nin Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) naaşı memleketi Kırakkale'ye gönderildi.

Dün, Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik Tunceli ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilirken Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş, şehit düştü. 30 yaşındaki şehit Altunkaş'ın naaşı, Tunceli'den Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi. Hastane morgundan alınan Şehidin naaşı, memleketine götürülmek üzere Elazığ Havalimanına götürüldü. Burada cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı katafalka getirildi. Saygı duruşunun ardından Altunkaş'ın öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın dua etmesi sonrası uçağa konulan şehidin naaşı, memleketi Kırakkale'ye gönderildi.

Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu,Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül,,Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şehidin eşi Özlem, çocukları Hüseyin(7) ve Yaşar (5)Altunkaş, diğer protokol üyeleri, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.