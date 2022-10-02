Şehit Ataş, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde dün şehit düştü. Memleketi Elazığ'a getirilen Ataş için Kovancılar ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Selami Aydın'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri, şehidin ailesi, askeri personel, polisler ve binlerce vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ve yapılan duanın ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konularak tören mangası eşliğinde bir süre taşındı.

Törenin ardından şehidin naaşı aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.