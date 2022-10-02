Şehit Ataş'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde dün şehit düştü. Yusuf Ataş'ın naaşı bugün memleketi Elazığ'a getirildi. Askeri uçakla Elazığ Havalimanı'na getirilen Ataş'ın naaşı, meslektaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Havalimanındaki karşılamaya Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri, şehidin ailesi, askeri personel ve polisler katıldı. Karayolu ile Kovancılar ilçesine götürülen şehit Ataş'ın öğlen namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.