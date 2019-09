Şehit çocuğu, kirvesi Emniyet Müdürü Cangül'ü uğurladı

4 yıl önce Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Vedat Kılıçaslan'ın oğlu Numan Berkay Kılıçaslan, kirvesi olan Emniyet Müdür'ü Doğan Cangül'ü havalimanında uğurladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, yeni görev yeri olan Ankara'ya gitmek üzere Havalimanında uğurlandı. Cangül'ü uğurlamaya gelenler arasında 21 Ekim 2015 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şehit düşen polis memuru Vedat Kılıçaslan'ın eşi ile oğlu da yer aldı.Şehit çocuğu 7 yaşındaki Numan Berkay Kılıçaslan, kirvesi olan Emniyet Müdürü Cangül'ü gidene kadar bir an bile yalnız bırakmadı. Cangül'de şehit çocuğu ile yakından ilgilenerek uçağa binene kadar yanından ayırmadı.

Cangül öncesinde ise bugün Sevgi Bağlarında şehit aileleriyle bir araya gelerek hepsiyle tek tek vedalaştı.

Fahri bir Elazığlı olarak buradan ayrıldığını belirten Emniyet Müdürü Doğan Cangül, “İlk geldiğim gün farklı duygularla geldik, başladık. Rahmetli abimizden görevi almak zor bir süreçti. Sonrasında malum emniyet müdürlüğünü taşıdık. Daha sonraki süreçte şu anki bulunan binaya taşıdık. Farklı bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Emniyet Müdürlüğü olarak, Elazığ emniyeti olarak yoğun bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Elazığlıların her zaman bize katkısı,desteği oldu. Her başlangıcın bir sonucu var, bitişi var. Hayat her zaman bu tip şeylere gebe. Devir teslim sürecidir. Hepimiz nasıl başlıyorsak doğuyoruz, büyüyoruz, ömrümüzü tamamlıyoruz. Bu da bir süreçtir. Onu tamamlamak gerekiyor. Yeni gelen arkadaşımız sevdiğimiz, değerli bir meslektaşımız. Devrem aynı zamanda"dedi.

Vedalaşmanın doğal olduğunu anımsatan Cangül,"Şehit çocuklarımızla, şehit ailelerimiz ile beraber olduk. Bugünde gündüz beraberdik. Ama özellikle böyle vedalaşmak daha zor oluyor bize. Çünkü emanetlerle ayrılmak daha zor. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum”ifadelerini kullandı.

Cangül'ü uğurlamaya Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, E Havalimanı Müdürü Zeynel Abidin Görür, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İdris Alan, yerel ve ulusal medya temsilcileri, şehit aileleri ve emniyet personeli katıldı.