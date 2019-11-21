Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ne bakanlıktan ödenek

Ankara'da bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Başkan Şerifoğulları, Şehit Fethi Sekin adına yaptırmayı üstlendikleri külliye konusunu görüştü. Görüşmede bakanlık tarafından gerekli ödeneğin sağlanacağı belirtildi.

5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıyı cesareti ve kahramanlığıyla önleyen Şehit Fethi Sekin'in adının yaşatılması için göreve geldiği günden itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehidimiz adına yapmayı üstlendiğimiz külliye konusunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Serdar Çam ile bir araya geldik. Belediye olarak şehidimizin doğduğu ilçe olan Baskil'de adına yakışır güzel bir külliye yapmak istediğimizi kendisine ilettik. Bakan Yardımcımız Serdar Çam da bu konuda gerekli ödeneği karşılayacakları müjdesini bize ilettiler. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin adını taşıyan külliyeyi inşallah en kısa sürede Baskil ilçemizde yapacağız"dedi.

Elazığ'ın değerleriyle güçlü olduğuna vurgu yapan Şerifoğulları,"Şehrimizin en kıymetli değerlerinden biri olan şehit polis memuru Fethi Sekin'in vatan, millet ve bayrak sevdasının gelecek nesillere öğütleyecek bir değer. İsmini yaşatmak adına gerekli her çalışmanın öncüsü olacağız" ifadelerini kullandı.