Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu. Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi.

Ankara'da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.