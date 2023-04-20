Şehit Polis Musa Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da kazaya müdahale edip trafiği yönlendirdiği sırada iki otomobilin çarpması sonucu şehit düşen trafik polisi Musa Keskin, memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkiinde dün, yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki başka otomobilin de çarpmasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Memleketi Elazığ'da son yolcuğuna uğurlandı

Kazada şehit düşen polis memuru Musa Keskin, memleketi Elazığ'da düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Molla Bahri Efendi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreni sonrası Şehit Polis Memuru Musa Keskin, gözyaşları içerisinde Harput Polis Şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine, Vali Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.