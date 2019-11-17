Selçuk Öztürk: “Bu hafta hep terapi yaptık"

Lig'de 6 hafta sonra kazanan Elazığspor'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, maça psikolog desteğiyle çıktıklarını söyledi.

Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında sahasında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Elazığspor'da karşılaşma sonrası Başkan Selçuk Öztürk, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, “Hakem kaç tane faul verdi gereksiz yere. Allah sonumuzu hayretsin. Biz azimle sonuna kadar savaşacağız. Ben her zaman genç oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu söylüyordum. Geçen hafta Ankara Demir maçında da iyiydi çocuklarımız. Gol yediğimizde dağılıyoruz maalesef. Bu hafta bir psikolog geldi, futbolcularımızla toplantı yaptı. Biz hem sever, hem döveriz. Onlar bizim çocuklarımız. Hocam ve ekibi de sağ olsun bu hafta hep terapi yaptık. Bu çocuklar Elazığspor'un gelecekleri olacak inşallah. Benim hep içimde bir özlemdir. 18 kişilik kadrodan 8'i, 10'u neden Elazığlı çocuklar olmasın. Bu çocuklar hep şampiyon olan U16 Takımı'ndan gelen oyuncular” dedi.