Sepetli motorla hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da sepetli motosikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Yüzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bazı evlerin kapı ve pencerelerini kırarak bakır kazan çalan 2 şüphelinin sepetli motosikletle gittiğini fark ederek takibe başladı. Bu sırada jandarmayı fark eden şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kaçan şüpheliler S.T. ve K.A. yakalanarak gözaltına alındı.Sepetli motorda ise battaniye altına gizlenmiş,ezilerek kullanılamaz hale getirilen bakır kazanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.