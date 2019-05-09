Sera'da kenevir ekimine "Uçangözle" baskın

Elazığ'da jandarma ekiplerinin drone destekli bir seraya yaptığı operasyonda çok sayıda Hint keneviri ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bir adres belirleyen ekipler, İstihbarat birimlerinin de desteğiyle Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine drone desteli operasyon yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada sera içerisinde ürünlerin arasına ekilmiş ve belirli bir boyuta gelmiş 95 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.