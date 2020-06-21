Serinlemek için göle giren genç adam hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Genç adamdan geriye ise tespih atölyesinde çalıştığı görüntüler kaldı.

Olay, Sivrice ilçesi Sürek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla pikniğe giden 25 yaşındaki Harun Güncü, serinlemek için göle girdi. Güncü'nün suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.Dalgıç polisler, gölde yaptıkları aramada Güncü'nün cansız bedenine ulaştı.Gölde çıkartılan Güncü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gençten geriye ise babası ile birlikte tespih atölyesinde çalıştığı görüntüler kaldı.