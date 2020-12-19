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Sessizliğe bürünen Elazığ, sisle kayboldu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ’da cadde ve sokaklar boş kalırken, etkili olan sisle ayrı bir güzelliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ'da cadde ve sokaklar boş kalırken, etkili olan sisle ayrı bir güzelliğe büründü.


Covid-19'la mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek üçüncü olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kısıtlamayla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen kentte sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Görüş mesafesini yer yer 2-3 metreye kadar düşüren sis, kentte görsel şölen oluşturdu.


Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı.

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