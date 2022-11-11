İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeyken başlayan tartışma durakta kavgaya dönüştü

Elazığ’da, dolmuş şoförlerinin seyir halindeyken yaşadığı tartışma, durakta kavgaya dönüştü.

Elazığ'da, dolmuş şoförlerinin seyir halindeyken yaşadığı tartışma, durakta kavgaya dönüştü. Kavga, durakta bulunanların araya girmesi ile sonlandırıldı.


Olay, öğlen saatlerinde Hozat Garajında meydana geldi. İddiaya göre, Doğukent ve Ulukent arasında sefer yapan şehir yolcu minibüsü şoförleri henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, tarafların son durak olan Hozat Garajına gelmeleri ile kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, durakta bulunanların araya girmesi ile sonlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.