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Sıcak hava uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcak hava uyarısını yenileyerek uyarıda bulundu.


Hafta sonunda itibaren etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının normal sıcaklıkların 3 ile 6 derece üzerinde olacağı belirtilirken, yaşı ve rahatsızlıkları bulunanlar ile çocukların özellikle saat: 11.00 ile 16.00 arasında dikkat etmesi istendi.


Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.

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