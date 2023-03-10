Sıcak havalar, kayısı üreticilerini korkutuyor

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kayısı üreticilerini endişelendiriyor. Bu sene ağaçların tomurcuklarının çok güzel olduğunu aktaran üreticiler, kayısının erken çiçek açmasının tehlikeli olduğunu ve ileride vuracak bir don olayının verimde büyük kayıplara neden olacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan ve 100 bin dekar alanda bir milyona yakın kayısı ağacı bulunan Elazığ'ın Baskil ilçesinde, yılda ortalama 60 bin ton kayısı üretimi gerçekleşiyor. Elazığ'daki bu kayısının yüzde 95'i ise 20 bin nüfuslu Baskil ilçesindeki bahçelerde oluyor. İlçede üretilen kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan Baskil kayısısının önemli pazar yeri ise Malatya'da bulunuyor. Yaşanan depremler sonrası Malatya'daki ticaret borsasının ve fabrikaların ağır hasar alması, üreticileri pazar konusunda endişelendirirken tek çare olarak Tarım Kredi Kooperatifleri görüldü. Yine sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kayısı üreticilerini korkutuyor. Bu sene tomurcuklara bakarak verimin güzel olmasını bekleyen üreticiler, fakat kayısın erken çiçek açması ve donun vurması sonucu verimde büyük düşüşler olabileceğini ifade etti.

"Don olursa sıkıntı yaşayabiliriz"

Kayısı tomurcuklarının çok iyi olduğunu bundan dolayı da ümitli olduklarını belirten kayısı üreticisi ve Odabaşı Mahalle Muhtarı Alaattin Karakol, “Geçmiş yıllara göre kayısı tomurcukları biraz daha hareketli ve canlı görünüyor. Fakat daha süreç var. Nisan 5'e kadar bu sürecin nasıl geçeceğini Allah bilir. Eğer Nisan 5'den önce çiçek açarsa don olursa sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah güzel devam eder. Fırat sahilinde ağaçlar çiçek açmış durumda ama orası ile bizim burası arasında 20 günlük bir fark var. İnşallah bu sene kayısımız yanmayacak" dedi.

"Sıcaklıkların bu şekilde gitmesi bizleri endişelendiriyor ver korkutuyor"

Tek sorunlarının pazar meselesi olduğunu aktaran Karakol, "Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya'da bulunan kayısı borsası da çöktü. Baskil kayısısının da pazarı Malatya'da olduğu için zor durumda kaldık. Artık ne yapacaksak kendi ilçemizde yapacağız. Belki Malatya'da ki insanlar da buraya gelip bunu değerlendirecektir. Bizim burada 2 sene önce bir kayısı fabrikası açılma durumu oldu fakat 2 senedir bir sonuç alınamadı. İnşallah bir an önce o da sonuçlanır. Hükümetimiz bazen gıda maddelerinde artış olunca piyasayı düşürmek için Tarım Kredi Kooperatiflerine yetki veriyor. Ondan dolayı fiyatlar düşünce insanlar biraz daha rahat etti. Bizim de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kayısı pazarı oluşursa insanlar kayısılarını götürüp satacaklardır. Sıcaklar bu şekilde devam ederse, kayısı çiçekleri çok erken açar. Malum her yıl Mart ile Nisan arasında bir soğukluk oluyor. Eğer öyle olursa don olayı tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama Nisan 5'i atlatırsak herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. Sıcaklıkların bu şekilde gitmesi bizleri endişelendiriyor ver korkutuyor. Depremde yara aldık inşallah Rabbimiz bizi koruyacaktır” diye konuştu.

"Çiçek açıp don olursa çiftçilerimiz mağdur olacaktır"

Bu sene iklimin sıcak ve kurak geçtiğini aktaran üreticilerden Cahit Atsız, “Allah'ın izniyle yağmur yağacaktır. Havalar soğursa çiçekler erken açmaz ama yok açarlarsa çiftçilerimiz mağdur olacak. Kayısımızın durumu hava şartlarına bağlı. Eğer hava iyi geçerse kayısımız donmaz. Ama çiçek açıp don olursa çiftçilerimiz mağdur olacaktır. Depremden dolayı Malatya'da ki pazarlar yıkılmış durumda. Bizim bu ilçe de Tarım Kredi Kooperatifleri kayısıları alırsa vatandaşlarımız rahat edecektir” şeklinde konuştu.