İhlas Haber Ajansı

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Şiddetli yağış sonrası çay coştu

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ’da sağanak etkili oldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından bir derenin coştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili yağışlar merkezde bulunan Kuyulu çayının taşmasına neden oldu. Kuyulu çayının taşması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

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