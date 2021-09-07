İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silahını temizlerken kazara kendini vurdu

Elazığ’da bir kişi, iddiaya göre evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Elazığ'da bir kişi, iddiaya göre evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.


Olay, İzzetpaşa Mahallesi İzzetpaşa Caddesinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen vatandaş, iddiaya göre, evde silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.