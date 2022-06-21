Sınav kalemleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan gönüllü gençler, üniversite adaylarına verilen sınav setlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için topladı.

Elazığ Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında (YKS) verilen sınav setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kolları sıvadı. Gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Tek Kullanımlık Sanma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma' sloganıyla başlattığı 'Genç Dönüşüm' Projesi çerçevesinde YKS'nin yapıldığı sınav merkezlerinin önüne gitti. Hazırladıkları geri dönüşüm kutuları ile sınav merkezi önünde sınava giren öğrencilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları talep ederek topladı. Toplanan kalem setleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Destek projesi hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Elazığ Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri, ÖSYM'nin sınav esnasında öğrencilere dağıttığı sınav setlerini toplayıp ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere ulaştırdı. Gençlik Merkezindeki gönüllü üyelerimiz YKS'de kentteki çeşitli sınav merkezlerinde görev alarak üniversite sınavına giren adayların kalem, silgi ve kalemtıraşlarını topladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Genç Dönüşüm' Projesi neticesinde toplanılan bin 250 kırtasiye malzemesi ile okullardaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için harekete geçen gönüllü gençlerimize göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı tebrik ediyorum. Gönüllü gençlerimizle bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.