İhlas Haber Ajansı

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Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladı

Elazığ’da 7’nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2’nci katından kendisini boşluğa bıraktı.

Elazığ'da 7'nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2'nci katından kendisini boşluğa bıraktı. Olayda öğrenci ağır yaralandı.


Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı. M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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