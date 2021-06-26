Sınava 1 dakika geç kaldı, bir yılı gitti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi" (TYT) ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Bingöl'de meydana gelen Elazığ'ında etkilendiği deprem stresiyle öğrenciler sınava girerken, bir aday, bir dakika sınava geç kalınca bir yılı gitti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı başladı. Kentte 115 kurumda 24 bin 958 adayın sınava girmesi beklenirken, sabahın erken saatlerinde aileler çocuklarıyla okulların yolunu tuttu. Zamanında gelen adaylar pandemi tedbirlerinde içeri girerek ter dökerken, yakınları da bina önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Elazığ Anadolu Lisesinde, kapıların kapanmasıyla bir dakika geç kalan bir aday, sınava alınmadı. Aday, kapıda görevliye sadece ‘Hocam ya bir dakika' diyebildi. İçeri alınmayan aday çok fazla ısrar etmeden okuldan hızla uzaklaştı.

Bu sene ilk defa üniversiteye giriş sınavlarına gireceğini dile getiren Hazar Doğan, “Biraz heyecan var ama inşallah üstesinden geleceğiz. Bugün TYT'ye gireceğim. Pandemi ve deprem vardı ama bir şekilde hallettik. Evde de çalışmaya çalıştık. Mental olarak çalıştık. Bizim için zor bir süreçti ama üstesinde geldik. Hedefim ise İngilizce Öğretmenliğini kazanmak” dedi.

Adaylardan Furkan Kantarcı ise "Bir senedir çalışıyoruz. Bu süreçte deprem ve korona virüs gibi afetlerle kapıştık. Bunlar da bize rakip oldu ama hepsinin üstesinden gelmeye çalıştık. Hakkımızda hayırlısı olsun, tüm rakiplerime başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sınava girenlerden Cemre Saltık da "Yerinde bir heyecan var, çok da paniklemiyorum ama bakalım” şeklinde konuştu.