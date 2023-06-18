Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu

Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT bugün Türkiye genelinde 10.15 itibarıyla başladı. Yetkililer tarafından kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından öğrenciler tek tek sınavın yapılacağı binaya giriş yaptı. Öğrencilerin aileleri ise heyecanlı bir şekilde okul bahçesi ve girişinde çocuklarını bekledi. Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Keklik Tepe mevkiinde sınava giderken aracı bozulan ve 112'den yardım isteyen İbrahim Yıldırım, AYT sınavına geç kalacağını bildirdi. Bunun üzerine Yıldırım, polis aracına alınarak sınava gireceği Şehit Ragip Soylu Coşkun Ortaokuluna vaktinde ulaştırıldı.

Öte yandan, kimliğini evinde unutan bir öğrencinin yardımına da Şahin ekipleri koştu. Kimliği evinden alınan öğrenci sınava yetiştirildi.