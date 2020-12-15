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Sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 şüpheli sırtına sardığı uyuşturucu madde ile yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 şüpheli sırtına sardığı uyuşturucu madde ile yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Durdurulan otomobilin kontrolü sırasında şüphelinin sırt kısmındaki kamburluğu fark eden ekipler, S.Ş.(29) üzerinde arama yaptı. Aramada şüphelinin sırtından 265 gram toz esrar çıktı.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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