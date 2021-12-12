İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Elazığ’da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi.

Elazığ'da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yazıkonak belde çıkısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden S.K. idaresindeki 34 EM 1445 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceme yaptı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.