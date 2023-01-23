Siste kaybolan Hazar Gölü, yamaç paraşütçüleri tarafından havadan görüntülendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Hazar Gölü kayboldu. O anlar yamaç paraşütü pilotları tarafından havadan görüntülendi.

Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Hazar Gölü, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisle kaplandı. Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, sisle birlikte seyrine doyum olmayan manzaralar sundu. 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağının eteğinde bulunan tektonik oluşumlu göl, sisle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mavi ve beyazın harmanlandığı görüntüler, yamaç paraşütü pilotları tarafından havadan görüntülendi.