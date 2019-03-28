Sivrice hem futbolun, hem maceranın merkezi olacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yapılması planlan projelerle hem futbolun hemde maceranın merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Sivrice ilçesinde yapımına başlanacak olan Macera Parkında yer teslimi Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın katılımıyla ilgili firmaya yapıldı. Projenin tamamlanması ile Macera parkında Türkiye'nin en uzun Zipline Parkuru ve Zorbing etkinlik alanı kurulacak.Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nün yer aldığı ilçede "Yüksek İrtifa Futbol ve Sporcu Kamp Merkezi" içinde ilk adım atıldı. Vali Kaldırım, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve İlçe Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın katılımıyla protokol imzalanarak, proje ve fizibilite çalışmalarına başlandı.

Yüksek İrtifa Futbol ve Sporcu Kamp Merkezi için imzaların atıldığını belirten Vali Kaldırım,"Sivrice Belediyemizle birlikte Hazar Gölü'ne nazır Hazarbaba eteklerinde planladığımız proje için Fırat Kalkınma Ajansıyla sözleşme imzaladık ve proje,fizibilite çalışmalarına başladık"dedi.

Hazar gölü etrafında planlanan ve ihalesi yapılan Macera Parkı'nın, Türkiye'nin en uzun Zipline parkuru ile Zorbing etkinlik alanı olacağına da değinen Kaldırım, yapımını üstlenen firmaya gerekli yer tesliminin gerçekleştirildiğini kaydetti.