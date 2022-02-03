İhlas Haber Ajansı

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Sivrice'de kar birikintileri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi bulan kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi bulan kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.


Elazığ genelinde etkili olan kar nedeniyle ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının yer yer 1 metreyi bulduğu Sivrice ilçesinde belediye ekipleri de seferber oldu. Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan karla mücadele ekibi, cadde ve sokaklarda karları temizliyor.


Çalışmalar kapsamında kepçe ve greyderler ile toplanan kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

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