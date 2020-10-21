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Sivrice'de öğrencilere 10 bin adet maske desteği

Elazığ Sivriceliler Derneği, bir iş adamının katkısıyla öğrenciler için 10 bin adet maske desteğinde bulundu.


Sivriceliler Derneği Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı öğrencilerin sağlıklarını korumak ve maske ihtiyacını karşılamak için " Bir Maske Bir Nefes"çalışması gerçekleştirdi. Zeytinburnu Tekstil Sanayi ve iş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Sartık ile irtibata geçen dernek yöneticileri 10 bin adet maske temin etti. Temin edilen maskeler dernek başkanı Çetin Özmen ve yönetim kurulu üyeleri tarafından İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salime Artik'e teslim edildi.


Deprem ve pandemi sıkıntılarında küçükte olsa bir katkı olduğunu aktaran Derneğin Başkanı Çetin Özmen," Derneğimizin teşebbüsü ile ilçede dağıtılmak üzere, İstanbul'daki hemşerimiz iş adamı Mustafa Sartık'ın bedelini kendi karşılayarak gönderdiği 10 bin adet maskeyi İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik"dedi.

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