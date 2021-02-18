İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuğa aldırmadan giysilerini çıkartıp kick boks yaptılar

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ’da kick boks tutkunu ve sporcusu iki arkadaşın giysilerini çıkartıp evlerinin önünde antrenman yapması dikkat çekti.

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da kick boks tutkunu ve sporcusu iki arkadaşın giysilerini çıkartıp evlerinin önünde antrenman yapması dikkat çekti.


Elazığ'da kar yağışı dün gece etkisini gösterdi. Uzun süreden sonra kent merkezine yağan karı gören kick boks sporcusu Mahmut Güneş ile Eyüphan Yıldırım, antrenman yapmak için evlerinin önünde bir araya geldi. Hava sıcaklığı eksi derecelerde olmasına rağmen gece saatlerinde kar yağışı altında giysilerini çıkartıp spor kıyafetlerini giyen iki sporcu antrenman yaptı. O anları ise bir arkadaşları cep telefonu kamerası ile kaydetti.


Sporcular, soğuk havada, kar yağışı altında antrenman yaparak formda kalmaya çalıştıklarını aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.