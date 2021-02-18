Soğuğa aldırmadan giysilerini çıkartıp kick boks yaptılar

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da kick boks tutkunu ve sporcusu iki arkadaşın giysilerini çıkartıp evlerinin önünde antrenman yapması dikkat çekti.

Elazığ'da kar yağışı dün gece etkisini gösterdi. Uzun süreden sonra kent merkezine yağan karı gören kick boks sporcusu Mahmut Güneş ile Eyüphan Yıldırım, antrenman yapmak için evlerinin önünde bir araya geldi. Hava sıcaklığı eksi derecelerde olmasına rağmen gece saatlerinde kar yağışı altında giysilerini çıkartıp spor kıyafetlerini giyen iki sporcu antrenman yaptı. O anları ise bir arkadaşları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sporcular, soğuk havada, kar yağışı altında antrenman yaparak formda kalmaya çalıştıklarını aktardı.