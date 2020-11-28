İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığının geçen hafta korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında getirilen kısıtlamalar devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da saat 20.00 itibariyle kent merkeziyle birlikte tüm sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde denetimlere başladı.


Kent merkezinde yaya devriye de bulunan polis ekipleri, cadde üzerinde nadiren karşılaştıkları şahısları kontrol etti.Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çıkanların zorunlu olarak iş gereği dışarda olduğu belirlendi.


Uygulamaların kısıtlama bitene kadar devam edeceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.