İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlaması başladığı saatlerde kaza: 2 yaralı

Elazığ’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni başladığı saatlerde M.E. (62) idaresindeki 23 EL 047 plakalı otomobil ile T.D. (52) yönetimindeki 23 HD 586 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.