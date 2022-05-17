İhlas Haber Ajansı

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Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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