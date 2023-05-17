Son maçta 4 gol atan Şahan'ın yıldızını parlatıyor

23 Elazığ FK'nın sezonbaşı Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'ten kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu Özcan Şahan, son oynanan Kırıkkale Büyük Anadolu maçında 4 gol kaydetti ve ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Sezonbaşı Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'ten transfer edilen Özcan Şahan, yıldızını parlatmaya devam ediyor. 23 Elazığ FK formasını 22 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyen Özcan, toplam 8 gole ulaştı. 1999 doğumlu olan gurbetçi oyuncu son oynanan Kırıkkale Büyük Anadolu maçında kaydettiği 4 golle takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı. 23 Elazığ FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Özcan Şahan'ı üst liglerde mücadele eden bir çok takım radarına aldı.