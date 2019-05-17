Sosyal etkinlikler, hastaların tedavi sürecinde olumlu sonuç veriyor

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bulunan bölgenin tek YGAP bölümünde hastalara sosyal, kültürel ve fiziksel etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler içerisinde el işi , müzik eğitimi, dinletileri, resim çalışmaları, sinema , kütüphane , spor aktiviteleri yer aldığı aktarıldı. Hastaların günlük yaşamlarına adaptasyonlarını sağlamak için hastane içerisinin yanı sıra bahçesinde de faaliyetler düzenlenmeye başladı. Bu kapsam oluşturulan hobi bahçesinde sebze fideleri dikildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren bölümden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr.Düzgün Şimşek, "Hastalarımıza farmakoterapi ve psikoterapinin yanında düzenlemiş olduğumuz sosyal, fiziksel aktiviteleri tedavinin bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Bu tür uğraşıların hastalarımız üzerinde oldukça olumlu etkilerinin olduğunu gözlemekteyiz.Hastanemiz, yapısı itibarı ile sosyal, kültürel ve fiziksel aktiviteler düzenleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Hastanemiz içerisinde sinema salonu, kütüphane, resim atölyesi, müzik atölyesi,basketbol ve futbol sahası gibi sosyal alanlarımız bulunmaktadır. Bizlerde bu imkanlarımızı kullanarak hastalarımıza yönelik periyodik olarak etkinlikler düzenliyoruz. Hastalarımız usta öğreticilerimiz eşliğinde resim çalışmaları, müzik eğitimleri alıyorlar ve yine beden eğitimciler eşliğinde spor faaliyetleri gerçekleştiriyorlar"dedi.

Hastalara en yüksek fayda sağlayacak şekilde tüm imkanları kullandıklarını vurgulayan Dr. Şimşek,"Bugün de yine bahçemizde, hastalarımız ve çalışanlarımızla birlikte hobi bahçeleri oluşturarak sebze fideleri diktik. Hastalarımızın bu bahçelerde vakit geçirmelerini ve bu fidelerin büyüyerek sebze oluşması sürecine kadar uğraşmalarını sağlamayı amaçlamaktayız" ifadelerini kullandı.