Sosyal sorumluluk projelerine katılan üniversite öğrencilerine teşekkür belgesi verildi

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 13 ayrı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Toplumun her kesimini ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerinde öğrenciler vatandaşların gönüllerine dokundu. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da sosyal sorumluluk projelerine imza atarak yoğun gayret sarf eden öğrencileri unutmayarak makamında ağırladı. Rektörlük makamında düzenlenen programa Dr. Öğr. Gör. Mehmet Fatih Çakar ile sosyal sorumluluk projelerinde görev alan öğrenciler katıldı. Programda öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitede birçok alanda gerçekleştirilen etkinliklere öğrencilerin geniş katılım sağladıklarını belirterek, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinçlerinin yüksek olduğunu kaydetti.