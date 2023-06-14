Spor ve Yaşam Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Güney Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında şehrin sportif faaliyetleri noktasında önemli bir ihtiyacını giderecek olan Spor ve Yaşam Kompleksi inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor. Toplam 100 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen kompleksin yüzde 60'ı tamamlandı.

Gençlik projelerine önem veren bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak evlatlarımızın ve ailelerin spora yönelik ilgilerini artırmak amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şehrin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz kadın ve erkek spor salonlarının yanı sıra toplam 100 bin metrekare alanda projelendirdiğimiz yeni Spor ve Yaşam Kompleksi'mizin inşa çalışmaları da hızla ilerliyor. Sporun kalbinin atacağı yeni kompleksimizi de inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Milli takıma yeni sporcular yetiştirecek kompleksimiz, sporun birçok dalında her yaştan isimler yetiştirecek kapasiteye sahip donanımlı bir tesis olacak. Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla bizlere emanet edecek ve inanıyorum ki gençler de vakitlerinin büyük bir bölümünü bu alanda geçirmek isteyecekler. Özellikle tartan atletizm pistimiz, ulusal bazda atletizm sporunun bütün branşlarında yarışmaların yapılabileceği bir nitelikte olup, sporcuların her türlü hava şartlarında bile herhangi bir kondisyon kaybına uğramadan performans ortaya koyabilecekleri kaliteye sahip. Kompleks dahilinde yapacağımız peyzaj çalışmaları da tesisimize yepyeni bir yaşam merkezi kimliği kazandıracak ve nihayetinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefine yakışır bir çalışma ortaya çıkacak" dedi.