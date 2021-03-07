İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Stop Erdoğan” skandalına Elazığ'dan “Love Erdoğan” yanıtı

Elazığ’da led ekranlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amaçlı “Love Erdoğan" görseliyle yandı.

Elazığ'da led ekranlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amaçlı “Love Erdoğan" görseliyle yandı.


ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı skandal bir ilan yayınlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla şehirde bulunan led ekranlara da bu gece "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.Şehirde bulunan tüm led ekranlara yansıtılan görselleri Başkan Şerifoğulları “Aziz diyardan tüm dünyaya selam olsun Love Erdoğan” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.


Her zaman Elazığ'a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.