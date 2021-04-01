Su ürünleri av yasağı başladı, tekneler karaya çekildi

3 tarafı suyla çevrili Elazığ'da bugün itibariyle av yasağı başladı, ekipler uyarılarda bulunarak teknelerin karaya çekilmesini sağladı.

Ülke genelinde olduğu gibi 3 tarafı sularla çevrili Elazığ'da da 1 Nisan itibariyle su ürünleri avlanma sezonu kapandı. Sezonun kapanması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ile İl Jandarma ekipleri balıkçılıkları ziyaret etti. Ziyarette yasağın başladığını aktaran ekipler, son ağların toplanarak teknelerin karaya çekilmesini sağladı.

Güzelyalı Köyündeki balıkçıları ziyaret eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan," Keban, Karakaya, Özlüce, Karakoçan Kalecik, Beyhan, Kralkızı Baraj Gölü, Sivrice Hazar gölü ve bunlarla bağlantılı tüm akarsularda 2021 yılı Su Ürünleri Avlanma Yasağı 1 Nisan 2021 tarihinde başlayıp, 1 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir. Av yasağı döneminde avlanan balık geleceğin yüzlerce balığı demek. Ticari ve amatör olarak avlanan tüm balıkçılar el ele vererek, balıkları avlamayıp gelecek nesillere daha çok balık bırakmalıyız"dedi.

Denetim ekiplerinin avlanma yasağı döneminde su ürünleri koruma ve kontrol denetimlerine devam edeceğini belirten Tuğyan,"Kanun dışı uygulamalarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Faaliyetlerimizi daha etkin ve yaygın olarak yapabilmek için vatandaşlarımızla işbirliği yapmak gerekmektedir. Bu işbirliğini sağlamak için vatandaşlarımız su ürünleri ihbarlarını av yasağı boyunca yapabilir. Avcılık, balık nakli ve satışı yapan şahısları görenlerin bildirmeleri istiyoruz"ifadelerini kullandı.

Öteyandan bugünden itibaren ekiplerin sürekli baraj göllerinde denetimler yapacağı belirtildi.