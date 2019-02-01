İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama kanalında hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalından cansız bedeni dün bulunan öğretmen Nihat Kaylı’nın cenazesi memleketi Elazığ’da toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalından cansız bedeni dün bulunan öğretmen Nihat Kaylı'nın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.


Olay, 22 Ocak'ta Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), sulama kanalına düştü. 10 gündür arama çalışması yürüten ekipler, Kaylı'nın cesedini dün suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların bulunduğu bölgede buldu.Yapılan otopsi sonrasında, Kaylı'nın cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.


Kaylı için bugün Elazığ'ın Baskil ilçesi Merkez Camiinde Cuma Namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrasında Kaylı'nın cenazesi merkez mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.