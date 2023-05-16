Sultan Alaattin Keykubat'ın 8 yıl tutsak kaldığı zindanlar turizme kazandırılmayı bekliyor

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın hükümdar olmadan önce 8 yıl boyunca tutsak kaldığı Masara Zindanları turizme kazandırılmayı bekliyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat, taht mücadeleleri sonrasında kardeşi İzzettin Keykavus tarafından Elazığ'ın Baskil ilçesinde Suyatağı köyü sınırlarında bulunan Masara Kalesi Zindanları'na hapsedildi. Burada 8 yıl boyunca kalan Sultan Keykubat, ardından Selçuklu'nun başına geçti ve en parlak dönemini yaşattı. Keykubat'ın 8 yıl boyunca kaldığı Masara Zindanları turizme kazandırılmayı bekliyor. Karakaya Barajı'na sıfır konumda bulunan zindanlar, suların yükselmesi ile bazı dönemler sular altına kalıyor. Anadolu için büyük bir öneme sahip olan zindanlar, adeta zamana direniyor.

Zindanlar hakkında bilgi veren araştırmacı yazar Aygün Çam, "Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Kale mezrasındayız. Burası Anadolu Türk tarihi için gerçekten çok önemli bir nokta. Bulunduğumuz nokta Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın 8 yıl boyunca kaldığı zindanların tam yeri. Zindanlar ise Masara Zindanları olarak geçiyor. Bu zindanlarda Sultan Keykubat, kardeşi İzzettin Keykavus tarafından taht mücadelesi sırasında Ankara'da tutuklanarak Fırat'ın doğusundaki zindanlarda 8 yılı yakın kalıyor. Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat 8 senenin sonunda 1220 yılında burada esaretten kurtuluyor. Ardından Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçiyor. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anadolu sınırlarının fetihlerine başlıyor. Başarıdan başarıya koşuyor” dedi.

"Bu kale Anadolu Türk tarihinin başlangıç noktalarından biri diyebiliriz"

Keykubat'ın zindandan sonra bölgede akrabalık ilişkilerini de geliştirdiğini aktaran Çam, "Kız kardeşi Gevher Hatun'u, Şehhasan köyündeki Şeyh Ahmet Dede'ye veriyor. Türbesi de halen o köyde. Alaattin Keykubat'ın kaldığı bu 8 yılı kitaplaştırdık. Selçukname adlı eserden ve Türk Tarih Kurumunun bastığı eserlerden yola çıkarak Baskil ilçemizdeki bu tarihi kale ile ilgili kitabımızı da yayınladık. Bu kale Anadolu Türk tarihinin başlangıç noktalarından biri diyebiliriz” diye konuştu.

Karakaya Baraj Gölü'nün yıl yıl seviyesini değiştiğini aktaran Çam, “Bu yıl seviye yüksek. Geçtiğimiz yıllarda zindanların tüm odalarını gezebiliyorduk. Şu an sadece 2 göz gözüküyor. Su seviyesinin düşük olduğu yıllarda zindanın tüm bölümlerini gezebiliyorduk. Masara Zindanları'nın tespit edebildiğimiz 8 bölümü var. Birbirleri arası geçiş ve oturma yerleri var. Abdest alma ve günlük ihtiyaçlar için çeşitli yerler yapılmış” şeklinde konuştu.