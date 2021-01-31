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Sülüklü Göl buz tuttu, drone ile görüntülendi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bulunan Sülüklü Göl buz tuttu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan Sülüklü Göl buz tuttu. Karla gölün bütünleşmesi ise muhteşem bir görüntü oluşturdu.


İlçede Balkayası köyü mevkiinde bulunan Sülüklü Göl, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Soğuk hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Gölün buz tutan yüzeyi ise 2 gündür etkili olan karla kaplandı. Gölün donmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı donan göl, muhteşem bir güzellik oluşturdu.


Sülüklü Göl'ün donmuş hali ise drone pilotu Şevki Şimşek tarafından görüntülendi.

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